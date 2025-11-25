Россиянин расправился с девушкой из-за сданных в ломбард подарков

В Туле мужчина избил подругу, которая избавилась от его подарков

В Туле будут судить мужчину, который жестоко избил сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Инцидент произошел в ночь на 2 августа 2025 года в одной из квартир Пролетарского района. 45-летний местный житель выпил и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднял руку на партнершу. В порыве гнева обвиняемый также наносил жертве удары ногами и неустановленным предметом.

«Причиной ссоры стало то, что потерпевшая сдала в ломбард ранее подаренные ей ювелирные изделия», — говорится в материалах дела.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, но врачи оказались бессильны. В отношении ее сожителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Виновному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

