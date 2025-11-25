В Москве осудили мужчину за призывы к терактам и фейки об армии

Суд в Москве дал 8 лет колонии мужчине за призывы и ложные сообщения о ВС РФ

Мосгорсуд приговорил 36-летнего Солима Камина за призывы к деятельности, направленной против безопасности России, и распространение заведомо ложной информации. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие установило, что в апреле 2023 года мужчина разместил на своей странице в соцсети публикации и комментарии, которые, согласно экспертизе, содержали недостоверные сведения об использовании Вооруженных сил, признаки побуждения к противодействию их работе и указывали на склонение к государственной измене. Это связывают с его радикальными политическими взглядами и несогласием с действующим политическим курсом.

Камину вменили п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, касающуюся публикации ложных сообщений по мотивам политической ненависти, а также пп. «в, д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ — за призывы, размещенные в интернете и также основанные на политической вражде.

В итоге мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание Камин будет в исправительной колонии общего режима. Суд также запретил ему в течение четырех лет и шести месяцев администрировать сайты и каналы в электронных и телекоммуникационных сетях.

