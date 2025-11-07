На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве запретил Telegram-боты для подделки голоса

Московский суд запретил Telegram-боты для изменения голоса при звонках
Shutterstock

Московский суд запретил распространять информацию о сервисах по подделке голоса, которую нашли в нескольких Telegram-ботах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

С соответствующим иском в суд обратился прокурор Центрального административного округа Москвы. Во время проверки в сети выявили несколько ботов, предлагающих пользователям услуги по изменению голоса при звонках с мобильного телефона.

Суд признал, что свободный доступ к таким сервисам может способствовать формированию у общества представления о возможности совершения преступлений безнаказанно, а также подрывает авторитет государственных органов и местного самоуправления, указано в материалах.

Кроме того, использование подобных технологий нарушает требования федеральных законов «О связи», «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Суд подчеркнул, что злоумышленники могли применять боты для телефонных звонков с призывами к экстремизму или распространением ложных сведений о террористических актах.

В результате информацию, размещенную в указанных Telegram-ботах, признали запрещенной к распространению.

Ранее россиян предупредили об уловках аферистов с дистанционной оплатой ЖКХ.

