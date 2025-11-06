На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане таможенники не дали ввезти в регион изделия из кожи редких змей

ФТС: ввоз изделий из кожи змей по поддельным сертификатам пресекли в Татарстане
В республике Татарстан сотрудники таможенной службы пресекли ввоз в регион изделий из кожи редких рептилий по поддельным сертификатам. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Контрабанда нашли в зоне контроля багажа. Изделия из кожи редких змей нашли у 39-летнего пассажира из Стамбула. В чемодане у него были кошельки, портмоне и дамские сумки — всего 612 изделий, уточнили в службе. Все вещи были из кожи питона, крокодила, варана, аспидовых змей. Их стоимость составляет около двух миллионов рублей, отметили в ФТС.

«Мужчина предоставил таможенникам сертификат СИТЕС, разрешающий ввоз в страну данной продукции. Однако в ходе проверки установлено, что документ является поддельным», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных животных, их частей и дериватов). По ней фигуранту грозит на срок до 5 лет или штраф в размере миллиона рублей.

Ранее россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию кольцо за 6 млн рублей и попалась.

