Сибиряк получил срок за фейки о ВС РФ и дачу взятки

Прокуратура Омска: мужчина получил три года за фейки об армии и дачу взятки

В Омске 39-летний мужчина получил три года и два месяца колонии по статьям о фейках про армию России и дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Он признан виновным по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 1ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки)», — говорится в сообщении.

Как установил суд, осенью 2023 года в созданной им группе в одном из мессенджеров выложил ложную информацию о действиях российских военных. Кроме того, во время задержания он дважды попытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов.

Срок фигурант будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Помимо этого, суд запретил жителю Омска в течение двух лет и десяти месяцев администрировать сайты, чаты и группы в соцсетях.

Приговор еще не вступил в силу, добавили в областном ведомстве.

Ранее журналистку Лученко заочно арестовали.