В РОЦИТ рассказали об активном переходе россиян на отечественные платформы

Эксперт РОЦИТ Ксензов: россияне все чаще выбирают отечественные видеосервисы
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Россияне стали чаще выбирать отечественные видеосервисы, заявил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов, комментируя исследование компании Mediascope, которое показало, что среднее время ежедневного пользования YouTube в октябре 2025 года снизилось на 2/3 по сравнению с июлем 2024 года.

«Речь не о том, что аудитория перестала пытаться вернуться на YouTube – если вспомнить ранее озвученные данные, у нас даже были периоды, когда количество просмотров там росло, несмотря на сложности с воспроизведением видео», — сказал он.

Ксензов добавил, что российские платформы продолжают развиваться.

«Они стали удобнее, функциональнее, улучшили рекомендации и расширили библиотеку контента. В результате потребность в YouTube у многих просто отпала», — отметил он.

Также член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что российские платформы способны быстро адаптироваться к запросам локальной аудитории.

«При всех своих огромных возможностях зарубежные видеохостинги и социальные сети не фокусируются на потребностях именно российского пользователя, что дает отечественным сервисам возможность удерживать внимание без гигантских бюджетов, сопоставимых с бюджетами крупных стран», — сказал он.

По словам Немкина, данные Mediascope наглядно показывают, что зарубежные сервисы постепенно утрачивают свои прежние конкурентные преимущества.

