В РОЦИТ рассказали об активном переходе россиян на отечественные платформы

Россияне стали чаще выбирать отечественные видеосервисы, заявил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов, комментируя исследование компании Mediascope, которое показало, что среднее время ежедневного пользования YouTube в октябре 2025 года снизилось на 2/3 по сравнению с июлем 2024 года.

«Речь не о том, что аудитория перестала пытаться вернуться на YouTube – если вспомнить ранее озвученные данные, у нас даже были периоды, когда количество просмотров там росло, несмотря на сложности с воспроизведением видео», — сказал он.

Ксензов добавил, что российские платформы продолжают развиваться.

«Они стали удобнее, функциональнее, улучшили рекомендации и расширили библиотеку контента. В результате потребность в YouTube у многих просто отпала», — отметил он.

Также член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что российские платформы способны быстро адаптироваться к запросам локальной аудитории.

«При всех своих огромных возможностях зарубежные видеохостинги и социальные сети не фокусируются на потребностях именно российского пользователя, что дает отечественным сервисам возможность удерживать внимание без гигантских бюджетов, сопоставимых с бюджетами крупных стран», — сказал он.

По словам Немкина, данные Mediascope наглядно показывают, что зарубежные сервисы постепенно утрачивают свои прежние конкурентные преимущества.