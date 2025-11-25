Нейросеть Сбера создала анимацию с героями российского мультфильма

Нейросеть Kandinsky и ИИ-помощник GigaChat совместно с киностудией «Союзмультфильм» создали короткометражный мультфильм по мотивам «Тайны третьей планеты», сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере рассказали, что сценарий написал GigaChat, а Kandinsky создала статичные изображения и видеоряд. Также голос ИИ-помощника синтезировал речь.

В пресс-службе Сбера добавили, что GigaChat становится незаменимым помощником для Алисы во всех сферах жизни.

«GigaChat подсказывает особенности различных вселенных, объясняет правила, по которым живут их обитатели, переводит речь инопланетян самых разных форм и культур, а также советует, где отдохнуть героям после всех приключений», — говорится в сообщении.