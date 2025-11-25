Психотерапевт объяснила, есть ли смысл возвращаться к бывшему партнеру

В интернете набирает обороты новый тренд на циклические отношения, который подразумевает, что пары вновь воссоединяются после расставания и строят более крепкие отношения. Однако смысл в этом есть лишь при условии, что у бывших возлюбленных остались чувства. Зачастую партнерами движет лишь безысходность – в этом случае ничего хорошего из романа не выйдет, предупредила в беседе с 360.ru семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина.

Вопрос о возобновлении отношений зависит от причины расставания, пояснила специалист. Так, пара могла распасться из-за недопонимания, чьей-то вспышки и необдуманного поступка, при этом чувства партнеров могли сохраниться – в этом случае есть смысл попробовать еще раз, отметила она.

Однако нередко бывшие возлюбленные сходятся не из-за привязанности и любви, а просто из-за того, что не смогли найти другого партнера – в таком случае лучше не спешить, считает психотерапевт.

«Если совсем никого нет, то люди иногда возвращаются от безысходности. Но это тоже не выход — быть с кем-то, если других нет. Все-таки как-то правильнее выбирать по зову сердца», — подчеркнула Никитина.

По ее словам, часто после воссоединения пары вновь распадаются, поэтому сам факт возобновления отношений после разрыва – не гарантия крепких отношений. Шанс на счастливый долгий брак есть только в том случае, если чувства людей не угасли, а за время разрыва оба человека осознали, что были счастливы. При возобновлении отношений они будут уже терпимее друг к другу, заключила специалист.

Отметим, что в России 36% мужчин возвращаются в дейтинг сразу после расставания – об этом «Газете.Ru» сообщил сервис Mamba со ссылкой на результаты опроса. После разрыва 31% молодых людей в первую очередь стремятся вернуть уверенность в себе и эмоциональное равновесие, а 28% готовы выйти на новые свидания уже через 1–3 месяца. Более половины опрошенных мужчин считают, что новые знакомства, свидания и секс – самые эффективные способы пережить разрыв. В спортзал отправляются 33% молодых людей.

