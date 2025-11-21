Больше половины россиянок готовы расстаться с партнером из-за несовпадения биоритмов

Больше 50% женщин в России могут разорвать отношения со второй половинкой, если их биоритмы различаются. При этом 73% опрошенных мужчин готовы изменить свой режим ради возлюбленной. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков дейтинг-сервиса «VK Знакомства».

Согласно результатам исследования, 66% опрошенных считают себя совами, а 34% являются жаворонками. При этом 58% респондентов считают, что подстраиваться под биоритмы избранника должны совы.

«Среди мужчин готовность менять свои биоритмы ради второй половинки выше, чем среди женщин, — 73% против 50%. Вместе с тем 54% женщин считают, что разные биоритмы могут стать поводом для расставания, тогда как среди мужчин так ответили лишь 39%», — отметили эксперты.

Помимо этого, 28% респондентов уверены, что разные биоритмы негативно отразятся на совместном времяпрепровождении пары, а 21% считают, что режимов могут возникнуть сложности с планированием встреч или путешествий. Другие 17% не исключают, что один из партнеров при таких обстоятельствах станет более раздражительным, а 14% опрошенных считают, что у пары может уменьшиться эмоциональная близость. При этом 13% респондентов придерживаются мнения, что разница в биоритмах даст партнерам время на отдых друг от друга.

22% опрошенных придерживаются мнения, что совпадение биоритмов помогает паре качественно отдыхать и оставаться в хорошем настроении, а другой 21% уверен, что одинаковые режимы дня помогают планировать совместные дела и путешествия. Еще 20% респондентов считают, что в таком случае становится проще организовать быт и распределить домашние обязанности.

