На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Больше половины россиянок готовы расстаться с партнером из-за несовпадения биоритмов

«VK Знакомства»: 54% женщин считают разные биоритмы поводом для расставания
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Больше 50% женщин в России могут разорвать отношения со второй половинкой, если их биоритмы различаются. При этом 73% опрошенных мужчин готовы изменить свой режим ради возлюбленной. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков дейтинг-сервиса «VK Знакомства».

Согласно результатам исследования, 66% опрошенных считают себя совами, а 34% являются жаворонками. При этом 58% респондентов считают, что подстраиваться под биоритмы избранника должны совы.

«Среди мужчин готовность менять свои биоритмы ради второй половинки выше, чем среди женщин, — 73% против 50%. Вместе с тем 54% женщин считают, что разные биоритмы могут стать поводом для расставания, тогда как среди мужчин так ответили лишь 39%», — отметили эксперты.

Помимо этого, 28% респондентов уверены, что разные биоритмы негативно отразятся на совместном времяпрепровождении пары, а 21% считают, что режимов могут возникнуть сложности с планированием встреч или путешествий. Другие 17% не исключают, что один из партнеров при таких обстоятельствах станет более раздражительным, а 14% опрошенных считают, что у пары может уменьшиться эмоциональная близость. При этом 13% респондентов придерживаются мнения, что разница в биоритмах даст партнерам время на отдых друг от друга.

22% опрошенных придерживаются мнения, что совпадение биоритмов помогает паре качественно отдыхать и оставаться в хорошем настроении, а другой 21% уверен, что одинаковые режимы дня помогают планировать совместные дела и путешествия. Еще 20% респондентов считают, что в таком случае становится проще организовать быт и распределить домашние обязанности.

Ранее психолог назвала признаки того, что женщине приходится соперничать с матерью партнера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами