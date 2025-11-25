Стало известно, кому не стоит выбирать одежду из полиэстера

Людям с чувствительной кожей не стоит выбирать одежду из полиэстера, поскольку это может обернуться дискомфортом. Об этом kp.ru рассказала специалист по тканям и основатель компании по пошиву брендированных изделий AmadeyPrint Анастасия Шахова.

«Не стоит выбирать 100% полиэстер, если у вас чувствительная кожа, которая реагирует раздражением, зудом или аллергическими реакциями на красители или химические добавки в составе синтетической ткани. Также не подходит, если вы очень цените ощущение натуральной ткани на теле», — сказала эксперт.

По ее словам, полиэстер часто используют в спортивной и туристической одежде, потому что этот материал не мнется, быстро сохнет, держит форму и почти не впитывает влагу. Вещи из такой ткани отлично подойдут для занятий спортом или зимних прогулок. Однако тем, чья кожа реагирует на синтетику или тем, кто привык к комфорту от натуральных тканей, лучше выбирать варианты с более естественным составом, заключила Шахова.

Имидж-консультант Анна Гордеева до этого говорила, что при выборе делового костюма женщинам важно обращать внимание на качество ткани. Если ткань выглядит дешево, никакой дорогой аксессуар не спасет, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что военную форму начнут изготавливать только из российских материалов.