На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кому не стоит выбирать одежду из полиэстера

Специалист Шахова: при чувствительной коже не стоит носить одежду из полиэстера
close
Depositphotos

Людям с чувствительной кожей не стоит выбирать одежду из полиэстера, поскольку это может обернуться дискомфортом. Об этом kp.ru рассказала специалист по тканям и основатель компании по пошиву брендированных изделий AmadeyPrint Анастасия Шахова.

«Не стоит выбирать 100% полиэстер, если у вас чувствительная кожа, которая реагирует раздражением, зудом или аллергическими реакциями на красители или химические добавки в составе синтетической ткани. Также не подходит, если вы очень цените ощущение натуральной ткани на теле», — сказала эксперт.

По ее словам, полиэстер часто используют в спортивной и туристической одежде, потому что этот материал не мнется, быстро сохнет, держит форму и почти не впитывает влагу. Вещи из такой ткани отлично подойдут для занятий спортом или зимних прогулок. Однако тем, чья кожа реагирует на синтетику или тем, кто привык к комфорту от натуральных тканей, лучше выбирать варианты с более естественным составом, заключила Шахова.

Имидж-консультант Анна Гордеева до этого говорила, что при выборе делового костюма женщинам важно обращать внимание на качество ткани. Если ткань выглядит дешево, никакой дорогой аксессуар не спасет, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что военную форму начнут изготавливать только из российских материалов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами