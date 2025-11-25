В России предложили создать реестр недееспособных из-за мошенничества с жильем

В России для предотвращения мошеннических сделок с недвижимостью необходимо разработать официальный реестр граждан, признанных судом недееспособными или участвовавших в аннулированных сделках. Об этом заявил ТАСС адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

При попытке граждан из этого списка повторно продать или оспорить продажу жилья в их отношении автоматически запускались бы дополнительные проверки, что ограничило бы случаи, когда один и тот же человек несколько раз входит в мошенническую схему, отметил он.

Адвокат считает, что для ограничения злоупотреблений в судах необходимо внести поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, а также в Гражданский кодекс РФ, ограничивающие право на оспаривание сделок с недвижимостью.

Эксперт предлагает установить срок на подачу иска о недействительности не более 12 месяцев после сделки. Кроме того, можно ввести обязанность для продавца, заявившего о недееспособности, подтверждать мошеннические действия третьих лиц, а суд — требовать обеспечения встречного обязательства от оспаривающего.

В октябре в Госдуме приступили к обсуждению возможности ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от покупки квартир у недееспособных людей.