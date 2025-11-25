На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили создать реестр недееспособных из-за мошенничества с жильем

Адвокат Григориади: нужно создать реестр недееспособных для борьбы с мошенниками
close
Depositphotos

В России для предотвращения мошеннических сделок с недвижимостью необходимо разработать официальный реестр граждан, признанных судом недееспособными или участвовавших в аннулированных сделках. Об этом заявил ТАСС адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

При попытке граждан из этого списка повторно продать или оспорить продажу жилья в их отношении автоматически запускались бы дополнительные проверки, что ограничило бы случаи, когда один и тот же человек несколько раз входит в мошенническую схему, отметил он.

Адвокат считает, что для ограничения злоупотреблений в судах необходимо внести поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, а также в Гражданский кодекс РФ, ограничивающие право на оспаривание сделок с недвижимостью.

Эксперт предлагает установить срок на подачу иска о недействительности не более 12 месяцев после сделки. Кроме того, можно ввести обязанность для продавца, заявившего о недееспособности, подтверждать мошеннические действия третьих лиц, а суд — требовать обеспечения встречного обязательства от оспаривающего.

В октябре в Госдуме приступили к обсуждению возможности ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от покупки квартир у недееспособных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами