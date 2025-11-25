На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Центробанк не выявил нарушений в транзакциях по делу Чекалиных

ЦБ не нашел противоречий законам при переводе денег по делу Чекалиных в ОАЭ
true
true
true
close
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Центральный банк России не выявил нарушений российского законодательства в процессе перевода более 251 млн рублей на счета зарегистрированной в ОАЭ компании-нерезидента по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных. Соответствующее заключение ЦБ РФ было направлено следователю в официальном ответе, пишет РИА Новости.

Согласно материалам следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины, вместе со своим деловым партнером Романом Вишняком и другими лицами, осуществляли перевод денежных средств в размере более 251,5 миллиона рублей на банковский счет эмиратской компании E-FITNESS-FZСO, полученных от реализации онлайн-марафонов по фитнесу. Следствие утверждает, что для осуществления перевода в банк были предоставлены документы, содержащие искаженные сведения о целях и основаниях платежа.

В рамках расследования, чтобы получить экспертную оценку процесса перевода средств в компанию, зарегистрированную в ОАЭ, следствие направило в Центробанк официальный запрос.

В частности, следователь интересовался у ЦБ, имеет ли право иностранная компания-нерезидент РФ получать оплату за онлайн-марафоны на свои счета, не уведомляя при этом российские налоговые органы и кредитные организации.

«Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства», – говорится в справке Центробанка.

Ранее сообщалось, что муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами