Центробанк не выявил нарушений в транзакциях по делу Чекалиных

ЦБ не нашел противоречий законам при переводе денег по делу Чекалиных в ОАЭ

Центральный банк России не выявил нарушений российского законодательства в процессе перевода более 251 млн рублей на счета зарегистрированной в ОАЭ компании-нерезидента по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных. Соответствующее заключение ЦБ РФ было направлено следователю в официальном ответе, пишет РИА Новости.

Согласно материалам следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины, вместе со своим деловым партнером Романом Вишняком и другими лицами, осуществляли перевод денежных средств в размере более 251,5 миллиона рублей на банковский счет эмиратской компании E-FITNESS-FZСO, полученных от реализации онлайн-марафонов по фитнесу. Следствие утверждает, что для осуществления перевода в банк были предоставлены документы, содержащие искаженные сведения о целях и основаниях платежа.

В рамках расследования, чтобы получить экспертную оценку процесса перевода средств в компанию, зарегистрированную в ОАЭ, следствие направило в Центробанк официальный запрос.

В частности, следователь интересовался у ЦБ, имеет ли право иностранная компания-нерезидент РФ получать оплату за онлайн-марафоны на свои счета, не уведомляя при этом российские налоговые органы и кредитные организации.

«Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства», – говорится в справке Центробанка.

