Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году

HeadHunter: в 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель

В 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель в связи с праздниками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на HeadHunter.

Уточняется, что первая такая неделя в следующем году будет в феврале — выходные в честь Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 число, будет четыре рабочих дня — с 24 по 27 февраля. В марте короткая неделя ожидается с 10 по 13 число. В апреле — с 27 по 30 число. Далее сокращенные рабочие недели ожидаются с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

Помимо этого, напоминают эксперты, 4 ноября и 31 декабря 2026 года также будут выходными днями, поэтому в ноябре будущего года будет разделенная на две части рабочая неделя длиною в четыре дня, а на последней неделе года будет только три рабочих дня.

В сентябре правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее в Госдуме рассказали о коротких майских праздниках в 2026 году.