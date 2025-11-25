На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно число коротких рабочих недель в 2026 году

HeadHunter: в 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель
true
true
true
close
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель в связи с праздниками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на HeadHunter.

Уточняется, что первая такая неделя в следующем году будет в феврале — выходные в честь Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 число, будет четыре рабочих дня — с 24 по 27 февраля. В марте короткая неделя ожидается с 10 по 13 число. В апреле — с 27 по 30 число. Далее сокращенные рабочие недели ожидаются с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

Помимо этого, напоминают эксперты, 4 ноября и 31 декабря 2026 года также будут выходными днями, поэтому в ноябре будущего года будет разделенная на две части рабочая неделя длиною в четыре дня, а на последней неделе года будет только три рабочих дня.

В сентябре правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2026 год. На Новый год и Рождество россияне будут отдыхать двенадцать дней. На День защитника Отечества и 8 Марта будет по три выходных дня. Еще суммарно шесть выходных выпадает на майские праздники — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее в Госдуме рассказали о коротких майских праздниках в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами