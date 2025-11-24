На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве стартовал форум «Открыто для всех» по поддержке ветеранов СВО

В Москве обсудили реабилитацию и трудоустройство участников спецоперации
true
true
true
close
Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В Москве начал работу всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом «Росконгресс», сообщает пресс-служба форума.

На площадке обсудили вопросы реабилитации и ресоциализации ветеранов специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума, которое озвучила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Проект в полной мере отражает растущее внимание общества к проблемам людей с ограничением по здоровью и объединяет на своей площадке большое число участников. Уверен, что в ходе нынешней встречи вы сможете обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с нашей дальнейшей работой по созданию достойных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации людей с инвалидностью», — говорится в обращении главы государства.

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что за два с половиной года фонд стал единым окном для ветеранов и их семей.

«Мы говорим о том, как дать защитникам не только лечение, но и перспективу, не только поддержку, но и будущее, в котором они востребованы. Это и есть главная цель их реабилитации и ресоциализации. Если медицина, адаптивный спорт, обучение, трудоустройство, общественная деятельность выстроены в одну систему, то у наших ребят появляется главное — ощущение своего места в обществе», — сказала она.

Национальный инклюзивный договор подписали 2 тыс. компаний, напомнил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Это не мало, но не так уж и много. Сейчас важен вопрос о популяризации темы инклюзии – именно для этого и проводится форум «Открыто для всех. В Указе президента о традиционных ценностях есть такие понятия, как милосердие, гуманизм, взаимопомощь и взаимоуважение, справедливость. Это как раз те ценности, которые необходимо внедрять, чтобы люди с ограниченными возможностями имели ту среду, в которой могли бы реализовывать весь свой потенциал», – заявил он.

Новиков также призвал региональные власти уделять особое внимание на вопросах интеграции в общество ветеранов СВО, а также подчеркнул необходимость развивать программы социально ответственного бизнеса.

В ходе обсуждений затронули и вопросы трудоустройства. И. о. руководителя Федерального бюро медико-социальной экспертизы Михаил Дымочка подчеркнул важность профориентации как первого этапа.

Особое внимание уделили высокотехнологичному протезированию. Гендиректор Центра инноваций в травматологии и ортопедии Ростеха Виктор Спектор сообщил, что в 2026 году запланированы первые операции по чрескостному остеоинтегрируемому протезированию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами