На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На AI Journey представили ИИ-проект по созданию лекарств от болезни Альцгеймера

Сбер поддержал проект по борьбе с нейродегенерацией мозга с помощью GenAI
true
true
true
close
AI Journey

На международной конференции AI Journey представлен проект по разработке препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Инициатива реализуется при поддержке Сбера, фармацевтической компанией «Р-Фарм» и Институтом искусственного интеллекта AIRI.

Основная задача проекта — создание целевых антител и специальной системы доставки, способной преодолевать гематоэнцефалический барьер. Генеративный искусственный интеллект анализирует молекулярную природу заболеваний и генерирует тысячи виртуальных молекул-кандидатов. Наиболее перспективные из них отбираются для дальнейших исследований. Такой подход сокращает сроки и стоимость доклинической разработки.

«По статистике, каждый десятый человек старшего возраста страдает от деменции, которая плохо поддается лечению имеющимися средствами, что делает нашу совместную работу особенно важной — как для самих пациентов, так и их родственников», — сказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

По его словам, эта инициатива способна в будущем оказать реальную помощь пациентам, столкнувшимся со сложными нейродегенеративными заболеваниями мозга.

Директор по связям с общественностью «Р-Фарм» Анастасия Хрусталева подчеркнула, что проект знаменует новую эру в разработке лекарств в России.

«Объединив наши компетенции в области фармацевтики и биотехнологий с передовыми решениями в сфере искусственного интеллекта, мы создаем уникальную платформу для разработки лекарств против наиболее сложных заболеваний. Это не только ускорит появление отечественных решений для лечения нейродегенеративных заболеваний, но и заложит основу для принципиально нового подхода к фармацевтическим исследованиям в стране», — отметила она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами