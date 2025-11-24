На AI Journey представили ИИ-проект по созданию лекарств от болезни Альцгеймера

Сбер поддержал проект по борьбе с нейродегенерацией мозга с помощью GenAI

На международной конференции AI Journey представлен проект по разработке препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Инициатива реализуется при поддержке Сбера, фармацевтической компанией «Р-Фарм» и Институтом искусственного интеллекта AIRI.

Основная задача проекта — создание целевых антител и специальной системы доставки, способной преодолевать гематоэнцефалический барьер. Генеративный искусственный интеллект анализирует молекулярную природу заболеваний и генерирует тысячи виртуальных молекул-кандидатов. Наиболее перспективные из них отбираются для дальнейших исследований. Такой подход сокращает сроки и стоимость доклинической разработки.

«По статистике, каждый десятый человек старшего возраста страдает от деменции, которая плохо поддается лечению имеющимися средствами, что делает нашу совместную работу особенно важной — как для самих пациентов, так и их родственников», — сказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов.

По его словам, эта инициатива способна в будущем оказать реальную помощь пациентам, столкнувшимся со сложными нейродегенеративными заболеваниями мозга.

Директор по связям с общественностью «Р-Фарм» Анастасия Хрусталева подчеркнула, что проект знаменует новую эру в разработке лекарств в России.

«Объединив наши компетенции в области фармацевтики и биотехнологий с передовыми решениями в сфере искусственного интеллекта, мы создаем уникальную платформу для разработки лекарств против наиболее сложных заболеваний. Это не только ускорит появление отечественных решений для лечения нейродегенеративных заболеваний, но и заложит основу для принципиально нового подхода к фармацевтическим исследованиям в стране», — отметила она.