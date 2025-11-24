На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Награждение премии «Сделано в России-2025» прошло в формате театрального спектакля

Объявлены победители премии «Сделано в России-2025»
Пресс-служба проекта «Сноб»

В Театре Ермоловой 19 ноября прошла церемония награждения лауреатов премии «Сделано в России-2025». Организатором выступил проект «Сноб», сообщает пресс-служба издания.

Мероприятие состоялось в формате театрального спектакля «Живо мое сердечко», режиссером которого выступил основатель театральной компании «немхат» Александр Шумилин. Постановка символически отразила диалог между уходящим прошлым и наступающим будущим.

Издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян отметила, что премия давно перестала быть просто ежегодным конкурсом. По ее словам, это ежегодная попытка вместе с экспертами и тысячами наших читателей заглянуть в будущее

«На протяжении уже 14 лет мы ищем тех, кто это будущее создает — в науке, культуре, бизнесе. Но будущее не возникает в пустоте — оно растет из опыта поколений. Именно поэтому преемственность стала главной темой и церемонии, и нового зимнего номера «Сноба», который выйдет в декабре», — сказала она.

Конкурс проходил в три этапа: сбор заявок по 13 номинациям, отбор шорт-листа экспертным советом и народное голосование.

Среди победителей в области культуры: «Кино, сериалы, анимация» — сериал «Аутсорс»; «Театр» — проект «Зеркало» от пространства «Внутри» (режиссер Савва Савельев); «Текст» — роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина; «Музыка» — альбом «С прочностью нитки» группы «Мегаполис»; «Арт» — 1-я Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде; «Мода» — бренд Dzanelli.

В других категориях победу одержали: «Алкоголь» — винодельня «Tempelhof»; «Городская среда» — Шуховская башня в Выксе; «Гастрономия» — Centrale Bistrot; «Общество» — проект «Чтобы дом оставался местом любви» от фонда «Хоспис на дому»; «Наука» — робот отбора проб колоний от компании Biocad; «Бизнес» — Банк ВТБ за продвижение русской культуры за рубежом; «Путешествия» — отель Mantera Supreme.

Специальный приз в номинации «Путешествия» получила инициатива «Айда по деревням» — пешие эко-туры по Чувашии.

