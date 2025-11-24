Представители Rambler&Co выступили на Индустриальной неделе журфака МГУ

Пресс-служба факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

Представители Rambler&Co в заключительный день Индустриальной недели, которая проходила на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, выступили с лекцией. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, а также заместитель генерального директора и первый заместитель главного редактора «Ленты.ру» Николай Морозов рассказали о современных вызовах цифровой журналистики.

Спикеры подробно рассказали о функционировании цифровых редакций, изменении ролей в медиапроцессе и задачах редакторов, продюсеров, SMM-менеджеров и других специалистов. Особое внимание было уделено этическим стандартам, проверке информации, борьбе с кликбейтом и формированию долгосрочных отношений с аудиторией.

«Встреча представителей медиаиндустрии с преподавателями и студентами журфака МГУ – событие беспрецедентного масштаба, подобного которому ранее не проводилось. Именно здесь теория встречается с практикой, а академические знания – с реальными вызовами современной журналистики», — отметил Цыпер.

Он подчеркнул, что будущее медиа — за универсалами, способными критически мыслить и создавать мультиформатный контент.

«Безусловно, технологии, включая ИИ, – это мощный инструмент, но именно человеческое творчество и редакторское чутье остаются незаменимыми. Важно постоянно учиться, анализировать и адаптироваться к вызовам медиасреды», — добавил он.

Морозов рассказал о кроссплатформенности, интеграции спецпроектов, лонгридов и соцсетей в медиапроцесс и образовательную практику.

«Задача любого медийщика – сделать так, чтобы в любой момент, когда человек хочет получить информацию, она была у него под рукой. Поэтому в журналистике нужны люди, которые умеют быстро адаптироваться, переключаться с одной задачи на другую и, конечно, оперативно воспринимать информацию», — сказал он.

В рамках Индустриальной недели на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова студенты узнали о текущих требованиях медиаиндустрии и перспективах профессионального роста. Выступление представителей Rambler&Co стало практичным ориентиром для тех, кто планирует работать в цифровых медиа и создавать качественный, ответственный контент.