На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представители Rambler&Co выступили на Индустриальной неделе журфака МГУ

Rambler&Co провел лекцию для студентов журфака МГУ
true
true
true
close
Пресс-служба факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

Представители Rambler&Co в заключительный день Индустриальной недели, которая проходила на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, выступили с лекцией. Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, а также заместитель генерального директора и первый заместитель главного редактора «Ленты.ру» Николай Морозов рассказали о современных вызовах цифровой журналистики.

Спикеры подробно рассказали о функционировании цифровых редакций, изменении ролей в медиапроцессе и задачах редакторов, продюсеров, SMM-менеджеров и других специалистов. Особое внимание было уделено этическим стандартам, проверке информации, борьбе с кликбейтом и формированию долгосрочных отношений с аудиторией.

«Встреча представителей медиаиндустрии с преподавателями и студентами журфака МГУ – событие беспрецедентного масштаба, подобного которому ранее не проводилось. Именно здесь теория встречается с практикой, а академические знания – с реальными вызовами современной журналистики», — отметил Цыпер.

Он подчеркнул, что будущее медиа — за универсалами, способными критически мыслить и создавать мультиформатный контент.

«Безусловно, технологии, включая ИИ, – это мощный инструмент, но именно человеческое творчество и редакторское чутье остаются незаменимыми. Важно постоянно учиться, анализировать и адаптироваться к вызовам медиасреды», — добавил он.

Морозов рассказал о кроссплатформенности, интеграции спецпроектов, лонгридов и соцсетей в медиапроцесс и образовательную практику.

«Задача любого медийщика – сделать так, чтобы в любой момент, когда человек хочет получить информацию, она была у него под рукой. Поэтому в журналистике нужны люди, которые умеют быстро адаптироваться, переключаться с одной задачи на другую и, конечно, оперативно воспринимать информацию», — сказал он.

В рамках Индустриальной недели на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова студенты узнали о текущих требованиях медиаиндустрии и перспективах профессионального роста. Выступление представителей Rambler&Co стало практичным ориентиром для тех, кто планирует работать в цифровых медиа и создавать качественный, ответственный контент.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами