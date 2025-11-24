На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале четверо подростков-зацеперов забрались на поезд и уехали в соседний город

В Екатеринбурге подростки забрались на поезд и уехали в соседний город
true
true
true
close
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции сняли с поезда четырех подростков, которые сами попросили их о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

23 ноября несовершеннолетние позвонили в экстренные службы и рассказали, что забрались на грузовой поезд в районе станции «Екатеринбург-Сортировочный» и попросили снять их с состава, так как тот следует в неизвестном направлении. Сотрудники МВД выяснили, что
поезд, на который забрались подростки, подъезжает к Каменскому-Уральскому. Подростков сняли с поезда и передали законным представителям.

«Несовершеннолетние, 2011, 2012 и 2013 годов рождения, обучаются в одной школе, а их старший приятель – студент второго курса городского колледжа. Семьи подростков благополучные и на учете ранее не состояли», — рассказали в МВД.

На старшего подростка составили административный протокол за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. С остальными несовершеннолетними полицейские провели беседу.

Ранее в Иркутске поймали несовершеннолетних зацеперов, которые снимали ролики об опасном хобби.

