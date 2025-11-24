«Ингосстрах» назвал спорт главной причиной бытовых травм

Наиболее частой причиной страховых случаев по полисам добровольного страхования от несчастных случаев стало занятие непрофессиональным спортом. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ингосстраха».

По данным компании, каждое третье обращение связано со спортивными травмами. При этом отмечается, что преобладают стандартные повреждения — вывихи и переломы, полученные на тренировках, соревнованиях, сборах и даже на уроках физкультуры в школе.

Начальник управления урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию «Ингосстраха» Николай Ворона рассказал, в каких случаях компания осуществляет выплаты.

«Мы оформляем полисы и осуществляем выплаты независимо от того, каким спортом занимается клиент. Для нас важно, чтобы каждый чувствовал себя защищенным, будь то любитель пробежек по утрам или поклонник более экстремальных активностей», — отметил он.

В компании отметили, что особую группу риска составляют любители мотоспорта. Так, один из клиентов упал во время гонки по льду и получил множественные ушибы. Другому участнику соревнований по эндуро-кроссу в горах была назначена выплата свыше 300 тыс. рублей после травмы головы.

Также зафиксированы случаи, связанные с нетипичными для России видами спорта. Один из страхователей вывихнул палец на занятии кайтсерфингом. Женщина получила травму носа на тренировке по регби, когда соперник провел силовой захват и нанес удар.

Среди необычных страховых случаев — падение клиента с собачьей упряжки: при резком повороте он не справился с управлением, ушел в занос и сильно ушиб плечо. Еще один случай произошел на соревнованиях по стрельбе из лука: спортсмен в плохую погоду наткнулся на стрелу и повредил глаз.