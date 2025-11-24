На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ингосстрах» назвал спорт главной причиной бытовых травм

В «Ингосстрахе» зафиксировали рост травм при занятии непрофессиональным спортом
true
true
true
close
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее частой причиной страховых случаев по полисам добровольного страхования от несчастных случаев стало занятие непрофессиональным спортом. Об этом свидетельствуют данные исследования «Ингосстраха».

По данным компании, каждое третье обращение связано со спортивными травмами. При этом отмечается, что преобладают стандартные повреждения — вывихи и переломы, полученные на тренировках, соревнованиях, сборах и даже на уроках физкультуры в школе.

Начальник управления урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию «Ингосстраха» Николай Ворона рассказал, в каких случаях компания осуществляет выплаты.

«Мы оформляем полисы и осуществляем выплаты независимо от того, каким спортом занимается клиент. Для нас важно, чтобы каждый чувствовал себя защищенным, будь то любитель пробежек по утрам или поклонник более экстремальных активностей», — отметил он.

В компании отметили, что особую группу риска составляют любители мотоспорта. Так, один из клиентов упал во время гонки по льду и получил множественные ушибы. Другому участнику соревнований по эндуро-кроссу в горах была назначена выплата свыше 300 тыс. рублей после травмы головы.

Также зафиксированы случаи, связанные с нетипичными для России видами спорта. Один из страхователей вывихнул палец на занятии кайтсерфингом. Женщина получила травму носа на тренировке по регби, когда соперник провел силовой захват и нанес удар.

Среди необычных страховых случаев — падение клиента с собачьей упряжки: при резком повороте он не справился с управлением, ушел в занос и сильно ушиб плечо. Еще один случай произошел на соревнованиях по стрельбе из лука: спортсмен в плохую погоду наткнулся на стрелу и повредил глаз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами