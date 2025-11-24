На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бритву возрастом 2000 лет продадут на аукционе

Goodnewsnetwork: 2000-летнюю древнеримскую бритву выставят на аукцион
true
true
true
close
Hansons Auctioneers/SWNS

В Великобритании на аукцион будет выставлена редкая римская бритва возрастом около 2000 лет, пишет Good News Network. Экспонат представляет собой железное лезвие длиной около девяти см с отверстием для пальца — его можно было использовать для бритья или крепить к поясу, обеспечивая быстрый доступ во время работы парикмахера.

Аукционист Чарльз Хэнсон назвал артефакт «выдающимся предметом древней истории» и отметил, что предмет мог бы «рассказать множество историй» о тех, на чьих подбородках он использовался. По данным аукционного дома Hansons, бритва отражает культуру личного ухода в Древнем Риме. Для состоятельных римлян чисто выбритое лицо считалось признаком утонченности и соблюдения городских манер . Хотя некоторые известные римляне изображались с бородами, большинство статуй и бюстов раннего периода показывают их гладко выбритыми.

Историки отмечают, что бритье могло быть небезопасным: представители элиты избегали доверять свою жизнь парикмахерам. Так, по словам исторического консультанта Hansons Саймона Бартли, правитель Дионисий настолько опасался возможного нападения, что поручил своим дочерям научиться брить его. Император Домициан, в свою очередь, запретил парикмахерам работать в общественных местах.

По мнению экспертов, выставленный образец находится в редком для своего возраста состоянии. Первое бритье молодого римлянина — обычно в возрасте около 21 года — считалось особым ритуалом, знаменующим переход к взрослой жизни. Сбритые волосы иногда приносили в дар богам, как описано в автобиографии Нерона.

Ранее в Германии обнаружили древнеримский «холодильник».

