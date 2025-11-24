На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге появились роботы-доставщики

«Яндекс» запустил роботов-доставщиков в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
Яндекс

Сервис «Яндекс» запустил в Санкт-Петербурге доставку с помощью роботов, они привозят заказы из «Лавки» в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

«С 1 декабря они будут развозить заказы еще из четырех дарксторов в этом же районе. За 2026 год «Яндекс» намерен увеличить количество локаций в городе с роботизированной доставкой до 50. В компании отметили, что роботы-доставщики будут выполнять заказы для «Доставки» и «Еды», — говорится в сообщении.

Позже роботы будут доставлять заказы в другие районы, отметили в пресс-службе.

Нынешние роботы, как уточняется, относятся к четвертому поколению, которое представили в конце октября. У них более усовершенствованный вычислительный блок и лидар, благодаря чему они лучше видят детали и маневрируют.

19 ноября президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Сбера» об искусственном интеллекте в шутку предостерег председателя правления Сбербанка Германа Грефа от «издевательства» над роботами. Во время осмотра экспозиции главе государства представили работа, складывающего фрукты в корзину. В один момент Греф аккуратно и быстро вынул все содержимое и положил обратно на стол. Российский лидер на это в шутку предположил, что робот может за такое и «по лбу» дать.

Ранее первый робот «Сбера» с искусственным интеллектом станцевал для Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами