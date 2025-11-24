В Петербурге появились роботы-доставщики

Сервис «Яндекс» запустил в Санкт-Петербурге доставку с помощью роботов, они привозят заказы из «Лавки» в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

«С 1 декабря они будут развозить заказы еще из четырех дарксторов в этом же районе. За 2026 год «Яндекс» намерен увеличить количество локаций в городе с роботизированной доставкой до 50. В компании отметили, что роботы-доставщики будут выполнять заказы для «Доставки» и «Еды», — говорится в сообщении.

Позже роботы будут доставлять заказы в другие районы, отметили в пресс-службе.

Нынешние роботы, как уточняется, относятся к четвертому поколению, которое представили в конце октября. У них более усовершенствованный вычислительный блок и лидар, благодаря чему они лучше видят детали и маневрируют.

19 ноября президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Сбера» об искусственном интеллекте в шутку предостерег председателя правления Сбербанка Германа Грефа от «издевательства» над роботами. Во время осмотра экспозиции главе государства представили работа, складывающего фрукты в корзину. В один момент Греф аккуратно и быстро вынул все содержимое и положил обратно на стол. Российский лидер на это в шутку предположил, что робот может за такое и «по лбу» дать.

