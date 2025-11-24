Россиянка стала инвалидом из-за перелома, полученного во время плановой операции

Жительница Забайкалья стала инвалидом из-за ошибки слишком «старательного» врача. Об этом пишет Baza.

В 2021 году Марине Якимовой должны были установить имплант в бедренную кость, но врач «перестарался», и у после операции у нее появился множественный перелом бедра.

За этим последовали серьезные осложнения, в том числе разрушение костной ткани из-за инфекции. С тех пор Марина перенесла шесть операций, ей грозила ампутация. В итоге ногу удалось сохранить, но женщину признали инвалидом II группы.

Россиянка пыталась добиться компенсации, но руководство больницы и краевой Минздрав не нашли нарушений со стороны врачей. Медучреждение оштрафовала лишь страховая компания за неполное выполнение диагностических процедур. Пострадавшая обратилась в Генпрокуратуру.

