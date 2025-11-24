На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичка украла из офиса пенсий и пособий 2 млн рублей

В Москве руководитель участка доставки пенсий украла из офиса 2 млн рублей
true
true
true
close
ГУ МВД России по г. Москве

В Москве правоохранители задержали подозреваемую в краже пенсий и пособий в размере более 12 млн рублей. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

В полицию обратился представитель отделения связи на улице Римского-Корсакого и заявил, что на участке, который находится у них в подчинении, участке организации из сейфа пропало более 12 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали 37-летнюю подозреваемую, которая занимала должность руководителя участка.

«Выяснилось, что женщина воспользовалась служебным положением и, имея доступ к сейфу, несколько раз похитила оттуда деньги. В настоящее время часть похищенной наличности в сумме более 9,7 млн рублей изъята и после проведения необходимых следственных действий будет возвращена в организацию», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Северной Осетии сотрудница почты украла 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами