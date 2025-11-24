Москвичка украла из офиса пенсий и пособий 2 млн рублей

В Москве правоохранители задержали подозреваемую в краже пенсий и пособий в размере более 12 млн рублей. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

В полицию обратился представитель отделения связи на улице Римского-Корсакого и заявил, что на участке, который находится у них в подчинении, участке организации из сейфа пропало более 12 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД задержали 37-летнюю подозреваемую, которая занимала должность руководителя участка.

«Выяснилось, что женщина воспользовалась служебным положением и, имея доступ к сейфу, несколько раз похитила оттуда деньги. В настоящее время часть похищенной наличности в сумме более 9,7 млн рублей изъята и после проведения необходимых следственных действий будет возвращена в организацию», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Северной Осетии сотрудница почты украла 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана.