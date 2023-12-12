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Осетинка, работающая на почте, украла 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана

В Северной Осетии сотрудница почты украла 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана

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Depositphotos

В Северной Осетии задержали 55-летнюю сотрудницу почты, укравшую 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

По версии правоохранительных органов, имевшая доступ к багажнику служебного автомобиля женщина во время разгрузки воспользовалась моментом и забрала ящик, где лежала корреспонденция и деньги. Похищенное злоумышленница спрятала в своих вещах и скрылась. После этого россиянка достала пачки наличных денег, а остальное сожгла.

Полиция нашла и задержала ее. Часть денег женщина успела потратить на личные нужды. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у нее оставшиеся 1,3 млн рублей. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Ранее московский полицейский украл у задержанного мигранта 70 тысяч рублей.

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