Осетинка, работающая на почте, украла 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана

В Северной Осетии задержали 55-летнюю сотрудницу почты, укравшую 1,7 млн рублей пенсий жителей Беслана. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

По версии правоохранительных органов, имевшая доступ к багажнику служебного автомобиля женщина во время разгрузки воспользовалась моментом и забрала ящик, где лежала корреспонденция и деньги. Похищенное злоумышленница спрятала в своих вещах и скрылась. После этого россиянка достала пачки наличных денег, а остальное сожгла.

Полиция нашла и задержала ее. Часть денег женщина успела потратить на личные нужды. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у нее оставшиеся 1,3 млн рублей. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Ранее московский полицейский украл у задержанного мигранта 70 тысяч рублей.