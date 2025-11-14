Парень выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть состояния на «паровозика Томаса»

Британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика Томаса

Нил Лейтон из Херефорда, выигравший £1 млн в лотерею, рассказал, что вложил значительную часть выигрыша в уникальную коллекцию памятных вещей из детского телешоу «Паровозик Томас», пишет Mirror. Стоимость собрания реквизита, по его словам, уже сопоставима с ценой настоящего паровоза.

После выигрыша Лейтон изначально планировал купить полноразмерный паровой локомотив, однако позже решил инвестировать £40 тысяч в реквизит, использованный на съемках классического детского шоу.

«Я рад, что сделал это. Коллекция — удобнее в хранении, но сейчас оценивается примерно как реальный паровой двигатель», — рассказал он.

Коллекция включает модели вагонов, здания с площадок съемок, элементы декора и миниатюры — от крошечных овсяных хлопьев и пирожных до мини-бутылки шампанского высотой около сантиметра. Часть предметов потребовала реставрации, в которой помогли друзья Лейтона.

В своем доме британец также разместил тематические плакаты и картины, а часть выигрыша направил на поездки с друзьями и подарил семье роскошный отпуск.

«Меня даже просят дать автографы — люди узнают меня как фаната поездов и победителя лотереи», — говорит Нил .

