На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку

В Баку хозяин бизнес-центра Алиев сообщил о возможной утечке газа перед взрывом
true
true
true
close
Halit Sadik/Shutterstock/FOTODOM

Владелец здания Afen Plaza Абульфат Алиев сообщил журналистам, что взрыв в бизнес-центре в Баку мог быть связан с утечкой бытового газа. Об этом написало издание Minval Politika.

По его предварительным данным, газ мог накапливаться из-за повреждения трубопровода, который проложили по недавно построенной дороге перед зданием. Он обратил внимание, что само здание к газоснабжению не подключено, однако утечка извне могла привести к постепенному заполнению пространства газом.

Инцидент произошел утром в понедельник, 24 ноября, на улице Раджабли в Наримановском районе. Как сообщило МЧС Азербайджана, в шестиэтажном офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, разрушения затронули этажи с первого по пятый.

Республиканский центр скорой помощи сообщил журналистам о семи пострадавших. Они были госпитализированы в Клинический медицинский центр с различными травмами.

Ранее в Баку произошел крупный пожар на территории завода, который в народе называют «Погружной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами