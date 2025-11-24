Названа возможная причина взрыва в бизнес-центре в Баку

В Баку хозяин бизнес-центра Алиев сообщил о возможной утечке газа перед взрывом

Владелец здания Afen Plaza Абульфат Алиев сообщил журналистам, что взрыв в бизнес-центре в Баку мог быть связан с утечкой бытового газа. Об этом написало издание Minval Politika.

По его предварительным данным, газ мог накапливаться из-за повреждения трубопровода, который проложили по недавно построенной дороге перед зданием. Он обратил внимание, что само здание к газоснабжению не подключено, однако утечка извне могла привести к постепенному заполнению пространства газом.

Инцидент произошел утром в понедельник, 24 ноября, на улице Раджабли в Наримановском районе. Как сообщило МЧС Азербайджана, в шестиэтажном офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, разрушения затронули этажи с первого по пятый.

Республиканский центр скорой помощи сообщил журналистам о семи пострадавших. Они были госпитализированы в Клинический медицинский центр с различными травмами.

Ранее в Баку произошел крупный пожар на территории завода, который в народе называют «Погружной».