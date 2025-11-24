В Баку произошел взрыв

Взрыв произошел в центре Баку в здании бизнес-центра, пострадали семь человек. Об этом сообщили РИА Новости в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.
Отмечается, что взрыв произошел на объекте на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку. Семь человек с множественными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр.
Причина взрыва не называется.
По данным азербайджанского агентства APA, в связи с ЧП на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время территория вокруг торгового центра оцеплена, принимаются необходимые меры безопасности.
В марте этого года сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Баку произошел пожар.
Ранее в Баку произошел крупный пожар на территории завода, который в народе называют «Погружной».