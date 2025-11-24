В бизнес-центре в Баку произошел взрыв, пострадали семь человек

Взрыв произошел в центре Баку в здании бизнес-центра, пострадали семь человек. Об этом сообщили РИА Новости в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.

Отмечается, что взрыв произошел на объекте на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку. Семь человек с множественными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Причина взрыва не называется.

По данным азербайджанского агентства APA, в связи с ЧП на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время территория вокруг торгового центра оцеплена, принимаются необходимые меры безопасности.

В марте этого года сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Баку произошел пожар.

Ранее в Баку произошел крупный пожар на территории завода, который в народе называют «Погружной».