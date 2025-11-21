Мошенники украли личность россиянки благодаря одному фото во время сделки

Baza: гражданке РФ пришлось изменить имя и фамилию после путешествия на Бали

Жительница Тюмени стала жертвой мошенников, решив заблаговременно арендовать транспорт. Об этом сообщает Baza.

Женщина по имени Полина планировала отправиться на Бали, где она хотела передвигаться на байке. Перед поездкой, чтобы сэкономить, она решила поискать желающих сдать транспорт в аренду в Telegram-каналах.

Так она вышла на девушку, назвавшуюся Кристиной. Во время общения незнакомка отправила путешественнице фото с паспортом и попросила у нее такое же. Согласившись и выполнив условие, пострадавшая отправила аванс.

Когда Полина приехала на Бали и попыталась связаться с Кристиной, та перестала отвечать на звонки. Помимо этого, незнакомка удалила переписку.

Позже выяснилось, что мошенники, публикующие фейковые предложения аренды и другие объявления, для общения с «клиентами» стали использовать ее фото с паспортом.

Женщина обратилась в полицию. Однако, так как аферисты продолжали использовать фото, Полина поменяла паспорт и фамилию.

