В Сочи мужчина снял крест и цепочку с отдыхающего, когда тот уснул на шезлонге

Пьяный отдыхающий заснул на пляже в Сочи и лишился золотой цепочки
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи поймали вора, обокравшего уснувшего на пляже мужчину. Об этом стало известно Telegram-каналу «ЧП Сочи».

В полицию города обратился 34-летний мужчина, который заявил о пропаже золотой цепочки с крестиком стоимостью 68 тыс. рублей. По его словам, в последний раз драгоценность была при нем, когда он находился на пляже в Адлере. В тот момент отдыхающий был пьян и не помнит, что произошло дальше.

Оказалось, что незадолго до этого он познакомился с другим отдыхающим, а затем заснул на шезлонге. Новый знакомый воспользовался ситуацией, аккуратно снял цепочку с его шеи и скрылся. 37-летнего подозреваемого нашли по записям с камер видеонаблюдения и задержали в кратчайшие сроки.

Похищенное украшение изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», вору грозит до пяти лет лишения.

Ранее мужчина обокрал магазин, когда у продавца случился сердечный приступ.

