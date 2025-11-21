Московские врачи спасли пациентку от тяжелого осложнения после удаления зубов мудрости

В Москве врачи спасли пациентку с тяжелым осложнением после удаления зубов

Врачи больницы Иноземцева в Москве спасли девушку с тяжелым осложнением после удаления зубов мудрости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Пациентку доставили в медицинское учреждение с острым гнойным воспалением, разросшимся до гигантских размеров — семь на семь сантиметров.

«По результатам экстренного обследования стало ясно – операция была неизбежна. Поэтому операционная команда немедленно приступила к операции по вскрытию и дренированию флегмоны», — рассказали в больнице.

Медики добрались до воспаления через разрез в подчелюстной области: они аккуратно вскрыли гнойник и установили дренаж.

После этого девушка еще некоторое время находилась в стационаре. После успешного лечения ее выписали домой.

