На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист предупредил о штрафе за грязные коврики в общих коридорах

Юрист Салкин: за грязный коврик под дверью можно получить штраф до 1000 рублей
true
true
true
close
branchesaroundme/Shutterstock/FOTODOM

Грязный придверный коврик в многоквартирном доме может повлечь административный штраф до одной тысячи рублей. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Михаил Салкин.

Он обратил внимание, что размещение коврика должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Если коврик находится в общем коридоре, то необходимо соблюдать нормы содержания общего имущества дома. Размещение покрытия не запрещено, если оно не мешает проходу жильцов и эвакуации в случае пожара. Однако, по словам Салкина, управляющая компания вправе потребовать убрать коврик, если он создает неприятный запах или способствует появлению насекомых.

Специалист отметил, что случаев наложения штрафов за антисанитарные придверные коврики на практике пока не зафиксировано, но в теории за нарушение ст. 6.4 КоАП РФ можно привлечь к административной ответственности с санкцией от 500 до 1000 рублей.

Ранее юрист рассказал, за какие гирлянды жильцов могут наказать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами