Юрист предупредил о штрафе за грязные коврики в общих коридорах

Юрист Салкин: за грязный коврик под дверью можно получить штраф до 1000 рублей

Грязный придверный коврик в многоквартирном доме может повлечь административный штраф до одной тысячи рублей. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Михаил Салкин.

Он обратил внимание, что размещение коврика должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Если коврик находится в общем коридоре, то необходимо соблюдать нормы содержания общего имущества дома. Размещение покрытия не запрещено, если оно не мешает проходу жильцов и эвакуации в случае пожара. Однако, по словам Салкина, управляющая компания вправе потребовать убрать коврик, если он создает неприятный запах или способствует появлению насекомых.

Специалист отметил, что случаев наложения штрафов за антисанитарные придверные коврики на практике пока не зафиксировано, но в теории за нарушение ст. 6.4 КоАП РФ можно привлечь к административной ответственности с санкцией от 500 до 1000 рублей.

