Юрист объяснил, нужно ли платить за случайно разбитый товар в магазине

Случайно разбитый товар в магазине оплачивать не требуется, так как ответственность покупателя наступает лишь при доказанной вине. Об этом «Газете.Ru» рассказал член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

«Случайно разбитый товар оплачивать не требуется. Пока вещь не оплачена, она принадлежит магазину. Ответственность покупателя наступает лишь при доказанной вине. Если человек случайно задел витрину, а товар упал и разбился, требование оплатить ущерб не имеет силы. Магазин может взыскать деньги только через суд и при наличии доказательств умысла», — заявил Арифулин.

Он также рассказал, что отказ продавца принять товар без бумажного чека и требование охраны показать личные вещи не имеют под собой законных оснований.

«Продавцы часто отказываются принять товар обратно без бумажного чека. На деле доказательством покупки могут служить выписка банка, гарантийный талон, фото чека, запись камеры. Закон допускает любую форму подтверждения, а не только бумажный документ», — рассказал эксперт.

Он также объяснил, имеет ли охрана право требовать показать содержимое сумки.

«Закон «О частной детективной и охранной деятельности» дает охраннику право обеспечивать порядок, но не проводить личный досмотр. Он может предложить показать содержимое сумки, но заставить — нет. При подозрении на хищение охранник вправе лишь вызвать полицию и дождаться сотрудников, уполномоченных на досмотр. Покупатель, который знает свои права, всегда оказывается в более выгодном положении: он понимает, где заканчивается корпоративная инструкция и начинается закон», — объяснил Арифулин.

