Пожилая женщина очнулась в гробу за пять минут до кремации

В Таиланде 65-летняя женщина с гипогликемией ожила перед кремацией

В Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу за несколько минут до кремации. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

В воскресенье, 23 ноября, родственники привезли в храм тело женщины, скончавшейся позапрошлой ночью. Когда сотрудники храма открыли гроб для последней подготовки к кремации, они заметили, что женщина подает признаки жизни и шевелится.

Настоятель немедленно распорядился отправить ее в больницу, заверив семью, что храм оплатит все медицинские расходы.

Позже врач подтвердил, что у женщины не было признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была обнаружена тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови). Ей оказали медицинскую помощь и поместили под пристальное медицинское наблюдение.

