На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилая женщина очнулась в гробу за пять минут до кремации

В Таиланде 65-летняя женщина с гипогликемией ожила перед кремацией
true
true
true
close
Wat Rat Prakongtham

В Таиланде 65-летняя женщина очнулась в гробу за несколько минут до кремации. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

В воскресенье, 23 ноября, родственники привезли в храм тело женщины, скончавшейся позапрошлой ночью. Когда сотрудники храма открыли гроб для последней подготовки к кремации, они заметили, что женщина подает признаки жизни и шевелится.

Настоятель немедленно распорядился отправить ее в больницу, заверив семью, что храм оплатит все медицинские расходы.

Позже врач подтвердил, что у женщины не было признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была обнаружена тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови). Ей оказали медицинскую помощь и поместили под пристальное медицинское наблюдение.

Ранее младенец ожил в гробу перед своими похоронами, но вскоре умер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами