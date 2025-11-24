На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД напомнило о правилах финансовой самообороны в цифровую эпоху

МВД перечислило основные принципы финансовой самообороны
true
true
true
close
Depositphotos

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация остаются ключевыми элементами финансовой безопасности в современных условиях. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве напомнили, что официальные структуры — банки, госорганы и правоохранительные органы — не запрашивают биометрические данные по телефону или через СМС.

Там пояснили, что сбор биометрии проводится только по установленным правилам. Единственным безопасным способом передачи данных в Единую биометрическую систему является личное посещение банка, подключенного к системе, где процедура проходит в специально оборудованном кабинете. В МВД также рекомендовали использовать сложные уникальные пароли и включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

В ведомстве подчеркнули, что письма с призывами к действиям — вроде «открой», «прочитай» или «посмотри» — и содержащие ссылки, особенно чрезмерно длинные или укороченные, должны вызывать настороженность. Специалисты отметили, что нельзя переходить по ссылкам, подмененным словами, а также следует проверять их даже тогда, когда письмо пришло от знакомого или коллеги.

Кроме того, в МВД обратили внимание на характерные признаки фишинговых ресурсов: орфографические ошибки и некорректно работающие элементы на страницах, что должно стать дополнительным поводом отказаться от взаимодействия с такими сайтами.

Ранее россиянам назвали самые подозрительные для банков действия с картами.

