Ученые зафиксировали отслаивание континентов

Nature Geoscience: континенты Земли медленно отслаиваются
Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых, объединившая усилия Университета Саутгемптона и Потсдамского университета, представила свежий взгляд на давнюю геологическую головоломку – присутствие фрагментов континентальных пород в удаленных океанических вулканах. Их выводы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В основе нового объяснения лежит идея о постепенном отслаивании нижних слоев континентов. Согласно исследованию, когда континентальные плиты расходятся, раскаленная верхняя мантия воздействует на их основание, инициируя так называемые «мантийные волны».

«Эти медленные катящиеся нестабильности на глубине 150-200 километров способны отрывать фрагменты континентальной коры и переносить их на тысячи километров», – объясняет ведущий автор исследования Томас Гернон.

Он отметил, что аномальное «загрязнение» определенных участков океанической мантии озадачивало геологов на протяжении десятилетий, и существующие теории, такие как субдукция или мантийные плюмы, не давали исчерпывающего объяснения наблюдаемым химическим аномалиям.

Соавтор работы, Саша Брюн, подчеркнул, что мантия продолжает испытывать последствия распада континентов задолго после их фактического разделения.

«Система продолжает переносить обогащенный материал даже после образования нового океанического бассейна», – добавил он.

Подводная вулканическая цепь в Индийском океане, возникшая после распада суперконтинента Гондвана, служит дополнительным подтверждением теории. Отсутствие признаков мантийных плюмов и характерное снижение вулканической активности в этой области полностью соответствуют предложенной модели.

Ученые предполагают, что обнаруженные мантийные волны могут быть ключом к пониманию и других геологических явлений, начиная от извержений алмазоносной магмы и заканчивая формированием самых масштабных топографических особенностей планеты.

Ранее ученые предупредили, что раскол африканского континента на две части сформирует новый океан.

