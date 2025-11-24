Россиянам напомнили сроки уплаты имущественного налога

РИА: у россиян осталась неделя на уплату налогов за квартиру, дом и машину

Владельцам земельных участков, недвижимости и транспортных средств в России необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря, то есть у них осталась всего неделя на выполнение этой обязанности. Об этом сообщает РИА Новости.

Федеральная налоговая служба (ФНС) направляет соответствующие уведомления собственникам имущества либо в бумажном формате по почте, либо в электронном – через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале «Госуслуги».

В налоговом уведомлении представлена информация по транспортному, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц за 2024 год, а также по НДФЛ в отношении доходов, с которых этот налог не был удержан в предыдущем году.

Размеры ставок имущественного, земельного и транспортного налогов могут варьироваться в зависимости от региона. Итоговая сумма налога может также измениться из-за переоценки недвижимости (налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика прав на налоговые льготы.

Помимо этого, в текущем году вкладчикам банков начислен НДФЛ на доход от вкладов, если общая сумма начисленных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только сумма, превышающая установленный лимит. Срок уплаты этого налога также истекает 1 декабря.

Существует несколько способов для уплаты налогов. В их числе – личный кабинет на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также личный кабинет на портале «Госуслуги».

