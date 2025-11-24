Россияне стали массово просить ИИ расшифровать их анализы

В России в 8 раз вырос спрос на функцию ИИ-расшифровки анализов

В России зафиксирован значительный скачок в использовании AI-помощника для расшифровки медицинских анализов. С мая по октябрь 2025 года число обращений к ИИ с этой целью увеличилось более чем в восемь раз, а доля пользователей, запрашивающих у ИИ рекомендации по дальнейшим действиям, подскочила с 4 до 41%, сообщает сервис СберЗдоровье.

Основной интерес пользователи проявляли к интерпретации анализов гормонов щитовидной железы, общего анализа крови, липидного профиля, уровня витаминов и показателей работы печени.

Представители СберЗдоровья связывают растущую популярность сервиса с возможностью быстро и удобно получить предварительную оценку состояния здоровья до посещения врача.

Однако медицинские специалисты предостерегают от бездумного следования рекомендациям, генерируемым ИИ. Подчеркивается, что ИИ оперирует общими нормами и не учитывает индивидуальные факторы, такие как анамнез и клиническая картина пациента. Без информации о возрасте, текущих жалобах и истории болезни результаты анализов, интерпретированные ИИ, могут быть неполными и даже ввести в заблуждение.

Ранее Сбер представил ИИ-аналитика для анализа навыков в сфере финансов.