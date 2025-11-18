На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нейросеть Сбера поможет сформировать требования к CEO и CFO

Сбер представил ИИ-аналитика для анализа навыков в сфере финансов
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Школа финансов «СберУниверситета» и блок «Финансы» Сбера представили ИИ-аналитика рынка дополнительного образования на базе GigaChat, который поможет сформировать требования к CEO и CFO и отследить изменения требований к цифровым навыкам, сообщает пресс-служба Сбера.

ИИ-аналитика представили в преддверии международной конференции AI Journey.

Новое LLM-приложение также может проанализировать вакансии, образовательные программы и исследования, чтобы выявить необходимые навыки в сфере финансов и управления.

Как отметили в Сбере, ИИ-аналитика можно масштабировать на любые управленческие роли и создать цифровые дэшборды.

По словам заместителя председателя правления Сбера Тараса Скворцова, в наше время успех в профессии зависит от умения человека быстро адаптироваться к изменениям.

«Наш ИИ-аналитик — это умный компас, который помогает человеку выбрать правильное направление карьерного развития. Он объясняет, какие навыки сейчас наиболее ценны для рынка, и подбирает подходящие образовательные программы», — сказал он.

