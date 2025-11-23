Мужчина жестоко избил жену на глазах у пассажиров московского автобуса

«МК»: в Москве мужчина избил подавшую на развод жену прямо в автобусе

В Москве мужчина избил в городском автобусе подавшую на развод жену, сообщает mk.ru.

Недавно уроженец Мордовии узнал, что жена подала на развод. Утром в пятницу, 21 ноября, он пришел в квартиру супруги и стал выяснять отношения.

Женщина предложила съездить в торговый центр и отвезти их сына к логопеду. Мужчина согласился, но в дороге между ними произошел неприятный разговор — жена упрекнула мужа за его образ жизни и посоветовала взяться за ум и найти работу.

Замечание разозлило мужчину, и он начал избивать спутницу на остановке и продолжил, когда они зашли в автобус, следовавший по маршруту М82. В какой-то момент агрессор вытащил кухонный нож.

Хотя автобус остановился и все пассажиры вышли, он продолжал наносить жертве удары кулаками и ногами, а затем кинул в прибывших полицейских оружие, но все же был задержан.

Медики диагностировали у пострадавшей ушибы головы и отпустили домой. Ее супруга накажут за сопротивление при задержании.

