Россиянин толкнул жену с балкона и ударил бутылкой по голове

В Кузбассе мужчину осудили за то, что выбросил супругу с балкона

В Кузбассе мужчина попал под суд после избиения возлюбленной. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел в момент, когда пара распивала алкогольные напитки. 36-летний мужчина вышел на балкон вместе с супругой, где они поругались. Во время ссоры россиянин столкнул женщину с балкона первого этажа. Что стало причиной конфликта, в МВД не уточнили.

Заметив это, очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшая попала в травмпункт, где отказалась от госпитализации. После этого на выходе ее встретил муж и ударил бутылкой из-под шампанского по голове.

«Женщине были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб позвоночника и растяжение связок», – сообщается в публикации.

Медики оповестили о произошедшем полицию. Состояние женщины оценили как средней тяжести.

В отношении ее возлюбленного возбудили уголовное дело. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

