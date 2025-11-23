Девушка выманила у возлюбленного почти полмиллиона рублей, имитируя беременность и роды

Девушка выманила у жителя Екатеринбурга около 500 тысяч рублей, притворившись беременной. Об этом сообщает УМВД по Курганской области.

В мае 2023 года екатеринбуржец познакомился через сайт знакомств с девушкой из Шумихи. Между ними завязался роман, после чего партнерша сообщила, что ждет от него ребенка. Мужчина стал отправлять ей крупные суммы на медицинские расходы и нужды будущего ребенка.

В декабре 2024 года девушка сообщила мужчине о рождении ребенка и прислала фотографии новорожденного, но уклонилась от официального установления отцовства, продолжая требовать деньги.

Тогда новоиспеченный отец оплатил адвокатам командировку в соседний регион, но на встречу с ними мать не явилась. В конце концов юристы установили, что детей у данной гражданки нет.

В отношении 24-летней девушки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее женщина выдала себя за племянницу Шойгу и обманула москвичей на 200 млн рублей.