В Петербурге задержали мужчину, устроившего налет на обменник криптовалюты

МВД: в Петербурге молодой мужчина напал на криптообменник в апарт-отеле

В Петербурге задержали жителя Ленинградской области, который попытался ограбить пункт обмена криптовалюты в апарт-отеле, применив страйкбольные гранаты и дымовую шашку. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в субботу, 22 ноября, в здании на Херсонской улице. В ведомство поступило сообщение о конфликте, после чего на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны.

Как уточнили в МВД, предварительно было установлено, что 21-летний мужчина вошел в кабинет криптообменника, привел в действие две страйкбольные гранаты и поджег дымовую шашку. Затем он потребовал перевести все цифровые активы, находившиеся в распоряжении сотрудников, на свой электронный кошелек.

Злоумышленника задержали «по горячим следам» и доставили в отдел полиции. У него изъяли две страйкбольные гранаты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Ранее неизвестный с пистолетом пытался ограбить банк в Уфе, но ушел ни с чем.