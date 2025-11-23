Гадалка из Новосибирска охотилась на детей и похищала деньги и драгоценности

Суд в Новосибирске вынес приговор гадалке, которая обокрала 20 детей в трех сибирских городах. Об этом стало известно kp.ru.

Надежда Ч. родилась в Новосибирске, окончила только пять классов, работала продавщицей и начала преступную деятельность в 2018 году. В начале она вместе с подельницей воровала украшения, а затем стала обманывать детей под предлогом снятия порчи или проведения обрядов, заставляя жертв отдавать деньги и ценности. Девушка убеждала пригласить ее в гости, представлялась подругой их мам.

В 2019 году она впервые предстала перед судом, но получила условный срок и уехала в Братск, где совершила новое преступление. Также женщина орудовала в Ангарске, Красноярске, Томске, Новокузнецке и родном Новосибирске. За кражу 300 тысяч рублей и украшений в Ангарске суд вменил ей 3,5 года колонии общего режима, но срок вновь был условным. В 2022-2023 годах она обманула четырех детей в Томске и отправилась в колонию, но вышла досрочно через девять месяцев.

Гадалка неоднократно обещала возместить ущерб и исправиться, но продолжала ездить по другим регионам и обманывать людей. Ее последней жертвой стала 84-летняя пенсионерка, у которой Надежда похитила 160 тыс. рублей. Девушка заявила, что может провести обряд, который избавит женщину от боли и проклятия. Оказавшись в ее квартире, она положила хранившиеся дома деньги в носок, «поколдовала» и засунула носок под матрас, позже хозяйка не обнаружила денег и вызвала полицию.

Заельцовский районный суд назначил 26-летней гадалке 6,5 лет колонии общего режима. Осужденная пыталась обжаловать приговор в областном суде, но не смогла доказать, что владеет знаниями в области гипноза и снятия порчи.

Ранее супружеская пара отсудила 1 млн рублей у гадалки, обещавшей поправить им здоровье.