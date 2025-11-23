Россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Член ОП Машаров: в 2026 году выгоднее брать отпуск в длинные месяцы

Длинные месяцы максимально выгодны в финансовом отношении для того, чтобы уйти в отпуск в 2026 году, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он уточнил, что сумма отпускных будет больше в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники», — отметил член ОП.

Он пояснил, что они в отпуск не входят. А если он попадает на них, то время отдыха увеличивается.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что летом 2026 года россиянам можно выбрать для отдыха Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) и Китай. В это время у туристов особенно популярен морской отдых. По его словам, среди российских направлений популярны Краснодарский край, Каспийское и Балтийское моря.

