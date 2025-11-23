ИИ захватывает российскую ресторанную индустрию, заявил эксперт

Российский программист Сергей Березин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о том, в каких сферах общепита будет активно применять искусственный интеллект.

«Рестораторы уже используют ИИ как аналитический инструмент. При наличии качественной базы данных система способна прогнозировать сезонные и другие колебания спроса. Это позволяет оптимизировать размеры закупок, рассчитывать необходимое количество персонала и сокращать операционные издержки», — объяснил он.

Одна из самых креативных и быстрорастущих областей — разработка меню. Языковые модели, такие как GPT, уже сегодня помогают шеф-поварам генерировать новые блюда и продуктовые комбинации.

«При должной фильтрации и доработке профессионалом это полезный инструмент для ускорения и диверсификации меню, уверен российский программист. Появление специализированных сервисов вроде DishGen и ChefGPT подтверждает интенсивное развитие этой ниши», — сказал эксперт.

Следующий уровень, где ИИ превращает посещение ресторана в уникальный опыт, — глубокая персонализация.

«Самой популярной услугой станут индивидуальные рекомендации по выбору ресторанов и блюд, учитывая диеты и аллергические реакции. Алгоритмы автоматически исключают из меню позиции с аллергенами, что повышает безопасность и уровень доверия. Заглядывая в будущее, можно предположить появление ресторанов с полностью персонализированным подходом, где фиксированного меню нет в принципе. На основе ваших предпочтений, текущего настроения и данных о здоровье ИИ сможет «изобретать» и готовить блюда эксклюзивно для вас. Это может стать интересным уникальным торговым предложением в перспективе 3-5 лет», — считает программист.

Сфера доставки станет еще более интеллектуальной. Согласно исследованию РОМИР, в 2025 году 38% россиян стали реже покупать готовую еду, а 13% — наоборот, увеличили расходы на нее. В целом, экспертное мнение говорит о том, что темпы роста в этой сфере замедляются. В этих условиях, когда покупатели более внимательно относятся к выбору, именно технологии ИИ могут помочь обеспечить персонализацию, быстрое обслуживание и новые необычные опции, которые будут подогревать спрос.

По мнению Березина, ИИ будет трансформировать складскую и закупочную логистику, борясь с главной проблемой отрасли — food waste. Системы анализируют сезонность и исторические данные о продажах, влияние погодных условий, городских событий и праздников на посещаемость. На основе этого формируют автоматические заявки поставщикам, оптимизируют складские остатки и предотвращают порчу продуктов.

«И самое любопытное, как нейросеть будет анализировать социальные сети посетителя ресторана, прогнозировать всплеск его интереса к определенным продуктам (например, к асаи или фермерским сырам) и позволять при бронировании индивидуально подбирать блюда…в общем, нас ждет интересное и вкусное будущее», — уверен Березин.

