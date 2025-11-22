На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области завершился летний сезон водной пассажирской навигации

Около 33 тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье
kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области завершился сезон водной пассажирской навигации, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Всего с мая речными маршрутами в Серпухове, Лыткарино и Коломне воспользовались около 33 тыс. пассажиров, а всего речной транспорт совершил более 4 тыс. рейсов.

«Ежегодно с 1 мая в Подмосковье стартует сезон водной навигации. Чаще всего пассажиры пользовались водными маршрутами в июле – 8,6 тыс. раз», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В пресс-службе отметили, что в конце сентября свою работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. Следующий сезон водной навигации стартует 1 мая 2026 года.

