Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу чемпионата России по кикбоксингу

Кикбоксерша из Подмосковья заняла третье место на чемпионате России

Спортсменка из Московской области Юлия Куценко заработала бронзовую медаль на чемпионате России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Куценко заняла третье место в весовой категории 65 кг в дисциплине «лоу-кик».

Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 18 по 13 ноября 2025 года в Каспийске. Всего в нем принимают участие более 700 спортсменов из 60 регионов России.

Соревнования проводятся по всем дисциплинам кикбоксинга: сольным композициям, поинтфайтингу, лайт-контакту, фулл-контакту, лоу-кику и К1.

Напомним, Юлия Куценко является обладательницей Кубка мира, многократной чемпионка России и серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу.