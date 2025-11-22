На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу чемпионата России по кикбоксингу

Кикбоксерша из Подмосковья заняла третье место на чемпионате России
true
true
true
close
Telegram-канал «Федерация кикбоксинга России»

Спортсменка из Московской области Юлия Куценко заработала бронзовую медаль на чемпионате России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Куценко заняла третье место в весовой категории 65 кг в дисциплине «лоу-кик».

Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 18 по 13 ноября 2025 года в Каспийске. Всего в нем принимают участие более 700 спортсменов из 60 регионов России.

Соревнования проводятся по всем дисциплинам кикбоксинга: сольным композициям, поинтфайтингу, лайт-контакту, фулл-контакту, лоу-кику и К1.

Напомним, Юлия Куценко является обладательницей Кубка мира, многократной чемпионка России и серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами