Москвичей пригласили на обзорные экскурсии в Петровский путевой дворец

В Петровском путевом дворце проведут новые экскурсии
E. O./Shutterstock/FOTODOM

В Петровском путевом дворце 25 и 26 ноября стартуют новые экскурсионные программы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе дворца сообщили, что билеты на новые экскурсии и ознакомиться с расписанием можно будет на официальном городском сервисе «Мосбилет».

«Экскурсия познакомит участников с историей Петровского путевого дворца. В парадном дворе-курдонере посетители узнают об архитектурных особенностях дворца и о феномене путевых дворцов в отечественной истории», — говорится в сообщении.

Также для посетителей проведут лекцию о культурном наследии дворца и его окрестностей, включая Петровский парк и коронационный церемониал.

«Экскурсовод расскажет о символике богатого декоративного убранства каждого из залов, перенесет посетителей в события разных эпох российской истории», — добавили в пресс-службе.

