Россиян предупредили об опасности ежедневной сушки волос феном

Регулярное использование фена для укладки может привести к серьезным повреждениям структуры волос и кожи головы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» София Белаш.

Специалист объяснила, что стержень волоса состоит из трех основных слоев. Внешняя кутикула образует защитный слой из чешуек, соединенных липидами. Корковый слой, составляющий более 80% массы, обеспечивает прочность и эластичность благодаря кератину, а мозговое вещество содержит природный пигмент.

«Температура воздушного потока при сушке может достигать от 40 до 120 градусов, что вызывает денатурацию белка кератина. Это разрушает стабилизирующие связи, лишая волосы прочности и эластичности», — предупредила трихолог.

Специалист отметила, что интенсивное тепловое воздействие также повреждает липидный слой кутикулы, вызывая испарение влаги и приподнимание чешуек кутикулы. В результате волосы становятся тусклыми, ломкими и могут сильно спутываться. Кроме того, регулярное воздействие горячего воздуха нарушает гидролипидный баланс кожи головы, провоцируя раздражение, сухость и появление перхоти.

Для снижения негативных последствий врач рекомендует: обязательно использовать термозащитные средства перед укладкой; выбирать средний температурный режим и держать фен на расстоянии не менее 15 см; давать волосам частично просохнуть естественным путем перед укладкой; регулярно применять увлажняющие маски и кондиционеры, нанося их только на стержни волос.

«Помните, что сохранение здоровья волос возможно даже при регулярной укладке, если подходить к процессу грамотно и обеспечивать волосам качественный последующий уход», — заключила Белаш.

