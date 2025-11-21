На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейские приготовили обед 67-летнему инвалиду и накормили его собаку

В Польше полицейские накормили горячим обедом одинокого мужчину и его собаку
true
true
true
close
KPP Pulawy/Materialy policyjne

В Польше полицейские узнали об инвалиде, нуждающемся в помощи, и приехали к нему, чтобы приготовить обед. Об этом сообщила местная газета Fakt.

В воскресенье, 16 ноября, в полицию Курува поступило сообщение о 67-летнем одиноком мужчине с частичной инвалидностью, который не мог самостоятельно готовить себе еду и остался один на выходные.

Сержант Лукаш Кенсик и старший сержант Кацпер Стасяк прибыли по адресу и убедились, что пенсионер действительно нуждается в помощи.

Как сообщается, ранее мужчина находился под опекой социального учреждения, а затем решил быть самостоятельным, но не сумел справиться с ежедневными задачами.

Полицейские приготовили для него горячую еду и накормили его собаку. Кроме того, они убедили пожилого мужчину, что не стоит отказываться от помощи соцработников, и сами связались с центром социального обеспечения, чтобы сообщить о потребностях пенсионера.

Ранее в Крыму инспекторы ДПС спасли жизнь мальчику с острым отеком Квинке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами