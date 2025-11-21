Полицейские приготовили обед 67-летнему инвалиду и накормили его собаку

В Польше полицейские накормили горячим обедом одинокого мужчину и его собаку

В Польше полицейские узнали об инвалиде, нуждающемся в помощи, и приехали к нему, чтобы приготовить обед. Об этом сообщила местная газета Fakt.

В воскресенье, 16 ноября, в полицию Курува поступило сообщение о 67-летнем одиноком мужчине с частичной инвалидностью, который не мог самостоятельно готовить себе еду и остался один на выходные.

Сержант Лукаш Кенсик и старший сержант Кацпер Стасяк прибыли по адресу и убедились, что пенсионер действительно нуждается в помощи.

Как сообщается, ранее мужчина находился под опекой социального учреждения, а затем решил быть самостоятельным, но не сумел справиться с ежедневными задачами.

Полицейские приготовили для него горячую еду и накормили его собаку. Кроме того, они убедили пожилого мужчину, что не стоит отказываться от помощи соцработников, и сами связались с центром социального обеспечения, чтобы сообщить о потребностях пенсионера.

